Биржевой мост в Петербурге откроют после ремонта 30 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга более года ждали этого события и дождались. Биржевой мост откроется для движения транспорта и для пешеходов утром 30 ноября. Открытие моста на прошлой неделе подтвердили в пресс-службе «Мостотреста».

- Открытие автомобильного и пешеходного движения состоится 30 ноября. Подрядчик уже проверил на прочность пролетные строения, - рассказали тогда «КП-Петербург» в пресс-службе организации.

Напомним, 25 ноября на Биржевой мост выпустили двенадцать загруженных тяжелых самосвалов. Вес каждого составлял по 25 тонн. Таким образом, нужно было проверить отремонтированный мост на прочность. Новая переправа выдержала тяжесть и прошла проверку.

30 ноября ремонтные работы еще нельзя будет считать полностью завершенными. Специалисты до мая 2023 года будут заниматься подготовкой разводного механизма к сезону навигации.