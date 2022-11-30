ЗакС окончательно утвердил новый порядок присвоения звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»

ЗакС утвердил новые правила утверждения почетных петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Заксобрания Петербурга окончательно утвердили новый вариант городского закона, которым регламентируется порядок присвоения звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Революционных изменений не произошло, но теперь депутаты могут не ограничивать себя в количестве награждаемых.

- Документом снимается ограничение на количество почетных званий, которые могут быть присвоены в один год, - сообщает пресс-служба ЗакСа

Раньше депутаты могли присвоить только два звания в год. Соответственно, за пятилетний срок работы каждого созыва, парламент был вправе наградить 10 выдающихся горожан. Но иногда выбрать никого не удавалось, тогда звания «сгорали».

По новому закону, количество осталось неизменным - 10, но присудить все звания можно хоть за один раз. Попадет ли в число почетных граждан Эдита Пьеха, которую номинировали полтора десятка раз, но безрезультатно, остается только гадать.