Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 8:09

ЗакС окончательно утвердил новый порядок присвоения звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»

Теперь в год можно давать до 10 званий
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
ЗакС утвердил новые правила утверждения почетных петербуржцев.

ЗакС утвердил новые правила утверждения почетных петербуржцев.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Заксобрания Петербурга окончательно утвердили новый вариант городского закона, которым регламентируется порядок присвоения звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Революционных изменений не произошло, но теперь депутаты могут не ограничивать себя в количестве награждаемых.

- Документом снимается ограничение на количество почетных званий, которые могут быть присвоены в один год, - сообщает пресс-служба ЗакСа

Раньше депутаты могли присвоить только два звания в год. Соответственно, за пятилетний срок работы каждого созыва, парламент был вправе наградить 10 выдающихся горожан. Но иногда выбрать никого не удавалось, тогда звания «сгорали».

По новому закону, количество осталось неизменным - 10, но присудить все звания можно хоть за один раз. Попадет ли в число почетных граждан Эдита Пьеха, которую номинировали полтора десятка раз, но безрезультатно, остается только гадать.