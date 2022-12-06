Срыв аукциона по поиску подрядчика не отразится на сроках ремонта станции метро «Ладожская» в Петербурге

Для ремонта "Ладожской" найти подрядчика с первого раза не получилось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В петербургском Комитете по транспорту разъяснили ситуацию с несостоявшейся закупкой на проведение капремонта станции «Ладожская». По словам чиновников, срыв аукциона не повлияет на сроки работ.

- Все конкурсные процедуры специально проводятся заблаговременно. Поэтому закупка будет объявлена повторно, - прокомментировали в комитете газете «Вечерний Петербург».

В Комтрансе отмечают, что сроки начала ремонта «Ладожской» больше зависят от реконструкции путей на Заневском проспекте, чтобы можно было пустить шаттлы до метро «Новочеркасская». А этого пока не сделано.

Официально сроком начала ремонта называется первый квартал 2023 года, то есть с января по март. До этого времени конкурс по определению подрядчика для работ на «Ладожской» уже наверняка успеют провести.

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