Начальника отдела полиции Выборгского района Петербурга задержали по делу о взятке

Глава отдела полиции задержан по делу о взятках и организации притона с проституцией. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперативники Управления собственной безопасности МВД задержали начальника отдела полиции Выборгского района Петербурга, которого подозревают в получении взяток от содержателя притона с проститутками.

- Установлено, что организаторами противоправной деятельности является супружеская пара. С 2019 года они организовали работу трех салонов по предоставлению интимных услуг, в домах на проспекте Просвещения, Литейном проспекте и по Хасанской улице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На содержателей притона завели уголовное дело. А в ходе его расследования Угрозыск вышел и на высокопоставленного полицейского, который мог «крышевать» нелегальный бизнес, закрывая глаза на его существование.

Сейчас в МВД проверяют степень причастности офицера к нелегальному бизнесу. В случае подтверждения, он будет уволен из рядов полиции.