Автозавод Hyundai в Петербурге останется в простое до конца года

Завод "Хендэ мотор Рус" останется в простое. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский завод корейского автоконцерна Hyundai останется в режиме простоя до конца года, до которого осталось две недели. В руководстве завода пока не решили, как получится с производством в новом году, директивы должны прийти из Кореи. Но предпосылок для возобновления сборки машин нет. Впрочем, и слухи о продаже завода остаются слухами.

- Корейцы смотрят на актуальный расклад геополитической обстановки в мире. Пока они не склонны делать радикальных шагов и уходить из России, - пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов автоиндустрии.

Причин, по которым Hyundai еще не продала завод в Петербурге, несколько. Во-первых, вложение были слишком большими, чтобы все отдать за бесценок, как это сделали Nissan и Toyota. А во-вторых, еще есть надежда возобновить производство и получить значительную долю на опустевшем российском рынке, где из 60 автомобильных брендов осталось лишь 14, большая часть из которых - китайские.