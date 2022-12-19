В Hyundai назвали причину сокращения персонала на заводе в Петербурге

Увольнения на заводе объяснили длительным простоем. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пресс-службе петербургского завода Hyundai, он же «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», назвали причину, по которой руководство предприятия все же решило начать сокращение персонала. На увольнения пришлось пойти из-за длительного простоя предприятия, остановившего сборку в марте нынешнего года.

- Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Хендэ Мотор».

Тем работникам, которые пойдут на добровольное увольнение по соглашению сторон, обещают выплатить выходное пособие. Если число «оптимизированных» будет недостаточным, тогда уже начнутся увольнения по Трудовому кодексу России.

Напомним, что предприятие начало работу в 2011 году, За 11 лет на заводе собрали более двух миллионов автомобилей.