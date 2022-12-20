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НовостиОбщество20 декабря 2022 9:17

На Дворцовую площадь вернули инсталляцию с сердцами, посвященную Мариуполю

Ранее ее увозили на ремонт после повреждения вандалами
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На Дворцовую площадь вернули "сердечки". Фото: кадр с трансляции geocam.ru

На Дворцовую площадь вернули "сердечки". Фото: кадр с трансляции geocam.ru

Инсталляция с двумя сердцами, посвященная Мариуполю, вернулась на Дворцовую площадь Петербурга. Это можно увидеть по трансляции с онлайн-камер, которые показывают самый центр Северной столицы.

Два дня назад ее демонтировали и увезли на реставрацию после того, как на сердцах появились надписи. В том числе с дискредитацией армии. За это даже была задержана школьница. На ученицу старших классов завели административное дело.

На самой площади сейчас немноголюдно, зато уже светится всеми огнями наряженная новогодняя елка. Впрочем, пока это лишь тестовый режим, как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге», 92.0 FM вице-губернатор Борис Пиотровский. А официальное «зажжение» состоится сегодня вечером.