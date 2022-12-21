Смольный утвердил проект планировки для строительства улицы Южная в Лахте

Южную улицу хотели построить еще много лет назад. Фото: gov.spb.ru

Власти Петербурга утвердили проект планировки территории по строительство улицы Южная в Лахте. Магистраль городского значения еще 10 лет назад должна была соединить две части Шуваловского проспекта, связав микрорайон новостроек с Конной Лахтой и став дублером Приморского шоссе. Но до нынешнего момента до строительства улицы руки так и не дошли.

- Утвердить проект планировки территории для размещения линейного объекта регионального значения «Южная улица в Лахте»,- говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Постановление подписано губернатором города и вступило в силу с момента его опубликования. Контроль за выполнением поручен вице-губернатору Линченко.

Строящаяся Южная улица появится напротив «Лахта Центра». Она пройдет вдоль восточного берега озера Лахтинский разлив и будет примыкать к двум съездам развязки с перспективной магистралью М-32. Магистраль выведет транспортный поток на Приморское шоссе из Калининского и Выборгского районов.