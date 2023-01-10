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НовостиЭкономика10 января 2023 11:02

Петербургский завод Nissan перейдет в собственность «АвтоВАЗа» в течение двух месяцев

Здесь планируют собирать китайские автомобили под маркой «Лада»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Петербургский завод перейдет в собственность "АвтоВАЗа" в ближайшее время.

Петербургский завод перейдет в собственность "АвтоВАЗа" в ближайшее время.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бывший завод японской автокорпорации Nissan, расположенный в Петербурге, перейдет в собственность «АвтоВАЗа» уже в ближайшие пару месяцев. Это подтвердил глава тольяттинского автогиганта Максим Соколов.

- Это произойдет в январе-феврале, зависит от сроков регистрации сделки, согласования и так далее, - приводит слова Соколова ТАСС.

Напомним, что петербургское предприятие станет обособленной площадкой «АвтоВАЗа», будет платить налоги в городскую казну и производить продукцию, не связанную с нынешним модельным рядом.

Предварительно, на заводе будут собирать «Лады» из китайских машинокомплектов. Это могут быть модели одного или даже двух производителей из КНР.