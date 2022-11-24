Продано! Завод Nissan в Петербурге перешел в собственность России

Петербургский завод Nissan стал собственностью России. Фото: Nissan

Сделка состоялась и официально завершена. Расположенный в Петербурге автозавод японской корпорации Nissan стал российским. Новым собственником значится ФГУП «НАМИ». Такие данные указаны в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

- Полное наименование (собственника - прим.ред.): Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный Ордена трудового красного знамени Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт», - говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

Изменения в реестр были внесены 23 ноября. С этого момента японская компания официально перестала быть владельцем завода «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», расположенного в Каменке. Но, согласно ранее заключенной договоренности, Nissan имеет право обратного выкупа предприятия в течение шести лет.

Собственность оформлена 23 ноября. Фото: выписка из ЕГРЮЛ

Напомним, что цена продажи была чисто символической - один рубль. Японской стороне теперь не придется платить зарплату персоналу и оплачивать содержание завода, который с марта 2022 года находится в простое.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров ранее отмечал, что передача завода НАМИ позволит сохранить рабочие места.

- Предприятие сохраняет работоспособность: производственный цикл и рабочие места – а это около двух тысяч сотрудников, - отмечал министр.

После известий о продаже, появились предположения, что на заводе могут начать производство китайских автомобилей марки FAW либо других при посредничестве КамАЗа, однако пока эти планы подтверждения не получили.

Напомним, что петербургский завод японского концерна был открыт в 2009 году. До остановки он выпускал три модели кроссоверов: Qashqai, X-Trail и Murano.

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