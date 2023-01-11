Видео, как в Гатчине трактор засыпал ребенка снегом, показал Следственный комитет

СК показал, как трактор засыпал ребенка снегом. Фото: ВК "Подслушано.Гатчина"

Управление следственного комитета России по Ленобласти показало момент, как трактор засыпает ребенка снегом в Гатчине. Видео сняли уличные камеры наблюдения. Они зафиксировали, что дети катались со снежной кучи, которую нагребли коммунальщики. Эту же кучу, но с другой стороны, собирал и грузил в кузов КамАЗа экскаватор. Одна из попыток набрать снега в ковш закончилась тем, что часть сугроба обвалилась на детей. Часть мальчишек успела отскочить. На помощь тому, которого завалило в сугроб, бросились прохожие и сами коммунальщики. Но от уголовного дела их это не спасло.

- В Гатчине по информации о травмировании ребенка снегом возбуждено уголовное дело о проведении работ, не отвечающих требованиям безопасности, - сообщает пресс-служба Следкома.

По счастью, ребенка удалось быстро откопать. По предварительным данным, мальчик не пострадал. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются СК и прокуратура. А также чиновники гатчинской администрации.