Как выглядит место ДТП, где погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова.

ДТП произошло на трассе "Сортавала". Фото: vk.com/gibddkareliya

Карельское управление ГИБДД опубликовало фото с места смертельного ДТП на трассе «Сортавала», где погибла 23-летняя чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. «Мицубиси», в котором ехала спортсменка, на скорости столкнулся с «Фольксвагеном».

- Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло 12 января в 13:30 на 163-м километре автодороги «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии, - сообщает пресс-служба УГИБДД.

Машину, в которой ехала спортсменка, разорвало на части. Фото: vk.com/gibddkareliya

По данным полиции, водитель «Мицубиси» (мужчина) и его пассажирка Лейла Салямова погибли на месте. Их машину фактически разорвало на части, которые разбросало по дороге и кювету. Мужчина и женщина из «Фольксвагена» получили травмы и были госпитализированы.

Причины смертельного ДТП выясняют дознаватели Госавтоинспекции.

Отметим, что это вторая за два дня смертельная авария с несколькими жертвами. 11 января на трассе «Кола» погибли четверо учителей танцев. Трое были из Петербурга и еще один - из Москвы.