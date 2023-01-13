В Смольном назвали новые сроки ввода в строй станции метр «Театральная»

Выход метро "Театральная" построят на углу Декабристов и Лермонтовского. Фото: КРТИ СПб

Многострадальную станцию метро «Театральная», которую хотели открыть еще в 2012 году, построят не раньше 2026 года. Точнее, пустят в полноценную эксплуатацию. Сейчас тоннель и нижняя часть вестибюля практически готовы, но наклонного хода для эскалаторов и наземного вестибюля пока что нет. Именно его расположение и стало камнем преткновения. Но теперь место выбрано и новые сроки названы.

- Вестибюль новой станции Лахтинско-Правобережной линии метрополитена будет реализован по адресу Лермонтовский проспект, дом 1/44. Ввод в эксплуатацию станции метро «Театральная» запланирован не ранее 2026 года, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме этого выхода, в «долгосрочной перспективе» предусмотрен и второй. Он будет располагаться на месте автозаправки на против дома 23 по улице Декабристов.

Напомним, что участок «Спасская» - «Театральная»- «Горный институт» сдадут в эксплуатацию до конца 2024 года. Но саму «Театральную» поезда пока будут проходить без остановок.