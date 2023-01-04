Названы новые сроки начала капитального ремонта станции метро «Ладожская»

Стали известны новые сроки капремонта "Ладожской". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Капитальный ремонт станции метро «Ладожская» начнется не ранее 31 марта. Об этом сказано в обновленной версии документов, размещенных на сайте госзакупок. То есть в первый квартал года, с января по март, сроки начала работ, фактически, уже не уложатся.

В новом техзадании говорится, что ремонт должен начаться 31 марта 2023 года, а закончится – 29 февраля 2024 года. То есть его продолжительность осталась неизменной – 11 месяцев.

Напомним, что изначально ремонт планировали начать в конце 2022 года. Но потом, когда стало ясно: наземная транспортная инфраструктура не готова принять весь поток пассажиров и компенсировать закрытие станции метро почти на год, сроки сдвинули на первый квартал 2023-го. Однако, первый аукцион по поиску подрядчика сорвался.

Тогда в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры заверили: сроки останутся прежними. Но, как показывает нынешний документ, лишь формально. Если даже удастся провести торги и определить их победителя, который возьмется за капремонт «Ладожской», то работы стартуют в последний день марта, когда истекает первый квартал 2023 года.