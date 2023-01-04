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НовостиОбщество4 января 2023 12:19

Названы новые сроки начала капитального ремонта станции метро «Ладожская»

Капремонт станции метро «Ладожская» начнется не раньше 31 марта
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Стали известны новые сроки капремонта "Ладожской".

Стали известны новые сроки капремонта "Ладожской".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Капитальный ремонт станции метро «Ладожская» начнется не ранее 31 марта. Об этом сказано в обновленной версии документов, размещенных на сайте госзакупок. То есть в первый квартал года, с января по март, сроки начала работ, фактически, уже не уложатся.

В новом техзадании говорится, что ремонт должен начаться 31 марта 2023 года, а закончится – 29 февраля 2024 года. То есть его продолжительность осталась неизменной – 11 месяцев.

Напомним, что изначально ремонт планировали начать в конце 2022 года. Но потом, когда стало ясно: наземная транспортная инфраструктура не готова принять весь поток пассажиров и компенсировать закрытие станции метро почти на год, сроки сдвинули на первый квартал 2023-го. Однако, первый аукцион по поиску подрядчика сорвался.

Тогда в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры заверили: сроки останутся прежними. Но, как показывает нынешний документ, лишь формально. Если даже удастся провести торги и определить их победителя, который возьмется за капремонт «Ладожской», то работы стартуют в последний день марта, когда истекает первый квартал 2023 года.