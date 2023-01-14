Следственный комитет возбудил уголовное дело после загадочной смерти 17-летнего студента на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после загадочной смерти 17-летнего студента. Труп подростка нашли вечером 13 января 2023 год в квартире дома 128 на проспекте Энгельса, где он жил с семьей. Видимых следов на его теле не было. Об этом рассказали в ведомстве.

- В настоящее время следственно-оперативной группой осуществляется комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, - рассказали в следственном комитете.

На трупе не было следов насильственной смерти. Рядом с телом подозрительных предметов также не нашли.

Напомним, что на днях в Петербурге умер восьмиклассник после курения вейпа. Специалисты предполагают, что подросток отравился концентрацией никотина.