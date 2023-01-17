Упавшую машину достали краном. Водитель сбежал. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 17 января 2023 года. Мы собрали самые важные события последних суток. Самым ярким стало второе за 10 дней падение автомобиля в Фонтанку. И второй раз лед выдержал, не дав машине уйти под воду.

Водитель иномарки, по некоторым данным - таксист - сбежал с места ДТП. А сам автомобиль вытащили из реки при помощи подъемного крана. В салоне машины пассажиров не было, никто из людей не пострадал.

Кроме этого, накануне стало известно о начале строительства развязки с мурманским шоссе в Кудрово. Она расположится рядом с ТЦ «МЕГА-Дыбенко». Работы займут четыре года.

Многодетного отца-насильника Андрея Бовта из Ленобласти признали невменяемым и отправили в психбольницу, освободив от уголовного наказания.

И также в Ленобласти отправили под арест мужчину, который убил своего 2-летнего сына, узнав об измене жены. Мужчина пытался покончить с собой, поэтому сам находится в реанимации под присмотром полиции.

А в Петербурге разгорелся конфликт в Российской национальной библиотеке. Завхоз РНБ написал заявление в Следственный комитет на директора заведения. В СК обещали начать проверку.