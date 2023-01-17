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НовостиОбщество17 января 2023 12:18

Мусорный оператор Петербурга потратит 39 миллионов рублей на свой пиар

Контракт на выполнение работ размещен на сайте госзакупок
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Мусорный оператор потратит 39 миллионов на свой пиар. Фото: принтскрин с сайта zakupki.gov.ru

Мусорный оператор потратит 39 миллионов на свой пиар. Фото: принтскрин с сайта zakupki.gov.ru

Главный мусорный оператор Петербурга и Ленобласти потратит на свой пиар ровно 39 миллионов рублей. Такой контракт со статусом «исполнение» значится на сайте госзакупок. Средства на улучшение имиджа оператора выделены на год.

- Оказание услуг по pr-сопровождению АО «Невский экологический оператор», - говорится в документации.

В заявке отмечено, что закупка была проведена у единственного исполнителя. Срок начала исполнения контракта отмечен 1 декабря 2022 года, окончание - 30 ноября 2023 года. То есть каждый месяц пиара мусорного оператора стоит три миллиона 250 тысяч рублей.

9 января 2023 года договор на оказание услуг переведен в статус «исполнение».

Напомним, что «Невский экологический оператор» начал работать ровно год назад. Тогда не обошлось без проблем и штрафов. В июле 2022 года тарифы на услуги оператора выросли на 30%. А с 1 декабря произошло еще одно повышение цен, до 1367 рублей 57 копеек за кубометр.