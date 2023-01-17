Мусорный оператор Петербурга потратит 39 миллионов рублей на свой пиар

Мусорный оператор потратит 39 миллионов на свой пиар. Фото: принтскрин с сайта zakupki.gov.ru

Главный мусорный оператор Петербурга и Ленобласти потратит на свой пиар ровно 39 миллионов рублей. Такой контракт со статусом «исполнение» значится на сайте госзакупок. Средства на улучшение имиджа оператора выделены на год.

- Оказание услуг по pr-сопровождению АО «Невский экологический оператор», - говорится в документации.

В заявке отмечено, что закупка была проведена у единственного исполнителя. Срок начала исполнения контракта отмечен 1 декабря 2022 года, окончание - 30 ноября 2023 года. То есть каждый месяц пиара мусорного оператора стоит три миллиона 250 тысяч рублей.

9 января 2023 года договор на оказание услуг переведен в статус «исполнение».

Напомним, что «Невский экологический оператор» начал работать ровно год назад. Тогда не обошлось без проблем и штрафов. В июле 2022 года тарифы на услуги оператора выросли на 30%. А с 1 декабря произошло еще одно повышение цен, до 1367 рублей 57 копеек за кубометр.