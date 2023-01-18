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НовостиОбщество18 января 2023 7:39

Атмосферный фронт с мокрым снегом накроет Петербург к вечеру 18 января

И помешает смотреть салют
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дождь с мокрым снегом придут в город перед салютом.

Дождь с мокрым снегом придут в город перед салютом.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Атмосферный фронт принесет мокрый снег и дождь в Петербург. Ненастье накроет горд к вечеру среду, 18 января. Погода испортится как раз ко времени салюта, который дадут от стен Петропавловской крепости по случаю Дня прорыва блокады.

- Один атмосферный фронт уже прошел через город, следующий придет только вечером, в районе 18-19 часов, так что на время салюта погода будет не очень благоприятной. Днем заметный перерыв в осадках, - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сильного ветра не ожидается, а температура воздуха составит около +2 градусов.

Но уже завтра ветер усилится до 15-17 метров в секунду. Из-за этого на утро 19 января вводится желтый уровень погодной опасности.