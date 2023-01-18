Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище и посетил Музей блокады в Петербурге

Президент встретился с ветеранами и блокадниками. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин побывал на Пискаревском кладбище и в Музее блокады в Соляном переулке. С утра глава государства побывал на Невском пятачке, где возложил цветы к монументу Рубежный камень.

- Поговорили [в ходе осмотра выставки] о том, что и как происходило в тяжелейшие месяцы обороны Ленинграда, каким героизмом отличались его защитники и что сделали жители блокадного Ленинграда для победы над врагом, - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Их Путин сказал на встрече с ветеранами, блокадниками и представителями патриотических объединений.

Напомним, что 18 января в городе на Неве отмечают 80-ю годовщину прорыва блокады. Завершением памятных мероприятий станет салют от стен Петропавловской крепости.