Инсталляцию с сердцами убрали с Дворцовой площади Петербурга

Сердца убрали с Дворцовой площади.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С Дворцовой площади окончательно убрали инсталляцию с сердцами, посвященную побратимским отношениям Петербурга и Мариуполя. Она стояла в центре города с декабря, но временно уходила на ремонт из-за «порчи вандалами».
Позднее за это задержали 17-летнюю старшеклассницу. Из-за надписи на инсталляции на школьницу завели административное дело за дискредитацию армии. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Но теперь сердца демонтированы, что подтверждает видео с камер наблюдения. Дело в том, что истек срок договора на размещение конструкции. Вернут ли инсталляцию на Дворцовую площадь в следующем году, пока неизвестно.