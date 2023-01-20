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НовостиОбщество20 января 2023 12:44

Инсталляцию с сердцами убрали с Дворцовой площади Петербурга

Они простояли в центре города чуть больше месяца
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сердца убрали с Дворцовой площади.

Сердца убрали с Дворцовой площади.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С Дворцовой площади окончательно убрали инсталляцию с сердцами, посвященную побратимским отношениям Петербурга и Мариуполя. Она стояла в центре города с декабря, но временно уходила на ремонт из-за «порчи вандалами».

Позднее за это задержали 17-летнюю старшеклассницу. Из-за надписи на инсталляции на школьницу завели административное дело за дискредитацию армии. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Но теперь сердца демонтированы, что подтверждает видео с камер наблюдения. Дело в том, что истек срок договора на размещение конструкции. Вернут ли инсталляцию на Дворцовую площадь в следующем году, пока неизвестно.