Подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело нашли расчлененным в бане, задержали в Ленобласти

Подозреваемого задержали недалеко от места, где было найдено тело ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленобласти по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело нашли расчлененным в бане во Всеволожске 21 января. Им оказался 55-летний отчим женщины, вызвавшей полицию. По одной из версий, родственник сам обратился к ней, с просьбой помочь скрыть убийство, но женщина в этом участвовать отказалась и обратилась к правоохранителям.

- Сотрудниками полиции были обнаружены накрытые ковром три полиэтиленовых пакета и один завернутый в простыню сверток с частями тела мужчины. В этот же день сотрудниками уголовного розыска по горячим следам в деревне Кальтино Всеволожского района был задержан подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Также удалось установить личность и самого убитого - им оказался 38-летний местный житель, который был знаком с подозреваемым. Мотивы убийства пока выясняют следователи, а сам задержанный путается в показаниях. Тем не менее, уголовное дело по статье "Убийство" уже возбуждено.

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