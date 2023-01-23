Электрички до Пулково не успеют запустить в срок

Запуск электричек до Пулково откладывается на два-три года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Проект запуска электрички до Пулково откладывается на неопределенный срок. Речь о связь аэропорта с Балтийским вокзалом, о которой говорили и писали не один раз. Линию хотели запустить к 2025 году, но к этому времени, как считают эксперты, успеть не получится.

- Необходимо двухпутную линию Балтийский вокзал — Броневая сделать четырехпутной, а также построить новую линию Лигово — Пулково — Шоссейная, - пишет «Деловой Петербург».

Финансирование проектных работ заложено в бюджет РЖД на 2023 год. Только разработка проекта займет продолжительное время, а для начала строительства необходимо, чтобы проект прошел все стадии одобрения.

В конце прошлого года первый заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга Алексей Львов рассказывал СМИ, что запустить новую линию могут не раньше конца 2026 года.

Напомним, что к 2030 году в Смольном хотят построить два полукольца, в том числе с заездом в Пулково, на которых будет организовано тактовое движение электричек.