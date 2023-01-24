Суд арестовал мужчину, прятавшего расчлененный труп в бане на даче под Петербургом

Суд арестовал жителя Ленобалсти, обвиняемого в расчленении приятеля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд отправил под арест жителя Ленинградской области, которого обвиняют в убийстве и расчленении своего знакомого. Части тела мужчины, заботливо упакованные в четыре мешка, были найдены под полом бани в частном доме под Всеволожском.

- По ходатайству следствия мужчине, обвиняемому в убийстве, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21.03.2023, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленобласти.

Отметим, что сам мужчина вину не признает, а заявляет, что лишь помогал прятать останки, которые ему принесли знакомые. Однако в СК уверены, что все было иначе: двое приятелей и женщина выпивали в той самой бане. Один из мужчин оскорбил женщину, а другой взял нож и одним уларом зарезал обидчика. Потом расчленил тело и спрятал под пол.

Сейчас все обстоятельства жуткого дела выясняют следователи, надзор за расследованием взяла на себя прокуратура.