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НовостиПроисшествия26 января 2023 7:59

Труп без ноги и головы нашли на юге Петербурга

Тело достали из реки Ивановка
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На проспекте Народного Ополчения нашли труп.

На проспекте Народного Ополчения нашли труп.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередную жуткую находку сделали жители Петербурга. На юге города они наткнулись на человеческую ногу. На место была вызвана полиция. И уже стражи порядка отыскали недостающие останки. Полуразложившийся труп мужчины лежал в воде реки Ивановка в паре сотен метров от ноги.

- В 30 метрах от дома 223 по проспекту Народного Ополчения, в парке, изо льда речки Ивановка извлечен труп неизвестного мужчины, - сообщает источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, погибшему на вид 40-45 лет. Но точно определить сложно, так как тело сильно повреждено водой и подверглось гниению. Сейчас труп направлен в морг для более тщательного изучения и установления причины смерти.

Отметим, что на прошлой неделе здесь же нашли человеческий череп в пакете. Предварительно, он может принадлежать погибшему мужчине.