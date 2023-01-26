Труп без ноги и головы нашли на юге Петербурга

На проспекте Народного Ополчения нашли труп. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередную жуткую находку сделали жители Петербурга. На юге города они наткнулись на человеческую ногу. На место была вызвана полиция. И уже стражи порядка отыскали недостающие останки. Полуразложившийся труп мужчины лежал в воде реки Ивановка в паре сотен метров от ноги.

- В 30 метрах от дома 223 по проспекту Народного Ополчения, в парке, изо льда речки Ивановка извлечен труп неизвестного мужчины, - сообщает источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, погибшему на вид 40-45 лет. Но точно определить сложно, так как тело сильно повреждено водой и подверглось гниению. Сейчас труп направлен в морг для более тщательного изучения и установления причины смерти.

Отметим, что на прошлой неделе здесь же нашли человеческий череп в пакете. Предварительно, он может принадлежать погибшему мужчине.