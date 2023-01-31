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НовостиОбщество31 января 2023 13:10

Проектирование второй очереди аэропорта Пулково начнется в 2023 году

Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Аэропорту Пулково обещают модернизацию.

Аэропорту Пулково обещают модернизацию.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Проект второй очереди аэропорта Пулково не заморожен, как говорили эксперты. В Смольном заявляют, что движение есть и в 2023 году начнутся проектные работы. Об этом, в ходе пресс-конференции, рассказал вице-губернатор Николай Линченко. Пока, впрочем, речь идет не о новых терминалах, а о развитии нынешнего.

- Это реконструкция отдельных перронов аэропорта, новые посадочные галереи с трапами, зоны пребывания пассажиров, - рассказал исполняющий обязанности главы Комитета по инвестициям Петербурга Иван Складчиков

Работы по модернизации Пулково будут вестись в рамках государственно-частного партнерства. Инвестором станет один из крупных российских банков.

Напомним, что проект развития аэропорта на 40 миллиардов рублей был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Тогда планировалось, что что допандемийный пассажиропоток в 20 миллионов человек вырастет до 35 в том числе за счет международных рейсов. Однако в нынешней политической обстановке объем перевозок упал до 15,8 млн в 2022 году. 90% - внутрироссийские рейсы.