Сильный ветер и гололедицу обещают в Петербурге в понедельник, 13 февраля

Сильный ветер задержится в Петербурге 13 февраля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду будет бушевать в Петербурге в понедельник. 13 февраля. Об этом предупреждают синоптики и спасатели МЧС, Итого стихия «шумит» в городе уже четвертый день подряд. Самый пик непогоды пришелся на пятницу, когда был мощный снегопад, а ветер сносил строительные леса, краны и остановки общественного транспорта. Сейчас же ситуация будет куда благоприятнее, но в МЧС просят все равно быть начеку.

- В Петербурге ухудшатся погодные условия. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 февраля в городе усилится ветер с порывами до 15 м/с, а на дорогах будет гололедица, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что начало новой недели начнется с оттепели. В городе обещают до +3 градусов по Цельсию. Вместе с этим придут и осадки – снег, в том числе мокрый. А во второй половине недели вновь похолодает, будет устойчивый, но маленький температурный минус. Вот такой февраль.