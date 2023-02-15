Еще один случай заболевания корью подтвержден в Петербурге

В Петербурге подтвержден второй случай кори. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге второй человек заболел корью с начала года. Первый случай произошел в Приморском районе. Теперь вирус пришел к соседям в Выборгский. Официально подтвержден один случай, но СМИ пишут о троих заболевших.

- На данный момент это один случай. Остальное проверяем, - сообщил источник spb.kp.ru.

Напомним, что первым заболевшим в 2023 году стала девушка, приехавшая в Петербург из Таджикистана. О ее состоянии стало известно в начале февраля. Тогда всем жителям дома, в котором живет пациент, рекомендовали пройти обследование и сделать прививку от кори.

Медики отмечали, что вакцинироваться надо детям, которым не делали прививки в возрасте 12 месяцев и шести лет, а также взрослым от 36 до 55 лет. Кроме того, особое внимание людям профессий, связанных с массовым скоплением народа, то есть учителей, продавцов, транспортников и так далее.