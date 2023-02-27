Депутат призвал собрать «круглый стол» из-за массовой драки подростков в Петербурге

Массовая драка с участием анимешников привлекла внимание депутатов. Фото: СОЦСЕТИ

Депутат Законодательного собрания Петербурга призвал к общественному обсуждению проблемы массовых драк подростков. Одна из них произошла в минувшее воскресенье в ТРЦ «Галерея». Участниками конфликта стали участники неформального аниме-движения ЧВК «Редан» и их противники из околофутбольных фанатских кругов.

- Я бы предложил создать круглый стол и пригласить все заинтересованные стороны. Комитет по молодежной политике, родителей, журналистов, общественников. Самое главное, позвать представителей этого молодежного течения и понять, что оно из себя представляет, - рассказал «Петербургскому дневнику» Павел Крупник.

Депутат вспомнил, как в конце 80-х годов сам проходил похожий возраст. Тогда «киноманы» - поклонники группы «Кино» дрались с «алисоманами», распевавшими арии Константина Кинчева и группы «Алиса». И точно также взрослые не могли понять детей. Но потом подростки выросли.

Сейчас взрослым снова надо обратить внимание на то, чем живут их дети. Об этом же заявила и уполномоченный по правам ребенка в Петербурга Анна Митянина, взявшая ситуацию с дракой на личный контроль.