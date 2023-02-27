«Серьезный сигнал для взрослых»: детский омбудсмен Петербурга взяла на контроль ЧП с массовой дракой подростков в «Галерее»

Разнимать дерущихся приезжал ОМОН. Фото: vk.com/spb_today
Уполномоченный по правам детей в Петербурге Анна Митянина взяла под контроль ситуацию с дракой и массовым задержанием подростков в ТРЦ «Галерея». В воскресенье днем здесь сошлись члены аниме-движения ЧВК «Редан» и неформалы из околофутбольных фанатских группировок. Итогом стало уголовное дело о хулиганстве, которое завел Следственный комитет. И повышенное внимание взрослых, внезапно узнавших, чем занимаются их дети.
- Во всех происшествиях с участием детей есть вина взрослых. Если подростки объединяются в такие группировки, значит, у них есть потребность, есть какие-то нерешенные проблемы. Но взрослые не знали об этом. Серьезный сигнал для нас, что надо постоянно слушать и слышать детей, - написала Митянина в соцсетях.
Детский омбудсмен заверила, что ситуация с дракой и последующими задержаниями подростков ОМОНом взята на ее личный контроль. При разбирательствах сотрудники аппарата уполномоченного будут следить за соблюдением прав детей.
- По каждому случаю, по каждому подростку будем разбираться индивидуально. Сотрудники аппарата уполномоченного – и я лично – будем присутствовать на рассмотрениях дел в районных Комиссиях по делам несовершеннолетних, - заверила Митянина.
Она отмечает, что надо не допускать таких происшествий в будущем и пресекать правонарушения прямо здесь и сейчас, но, с другой стороны, нельзя и навредить детям. Журналистам детский омбудсмен посоветовала правильно освещать подобные инциденты, чтобы не провоцировать подростков на новые выходки.
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