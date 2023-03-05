Что произошло после «бронзы» Лизы Туктамышевой в финале Гран-при России по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева осталась довольна "бронзой" в финале Гран-при России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Елизавета Туктамышева оценила свое третье место в финале Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в «Юбилейном» в Петербурге. Напомним, «императрица» проиграла всего несколько сотых баллов Камиле Валиевой. А первое место заняла юная звездочка Аделия Петросян. На пресс-конференции Туктамышева призналась, что чувствовала себя уверенно благодаря помощи родных зрителей. Результатом она, естественно, очень довольна. Но еще больше – рада, что сезон подходит к концу.

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- Рада, что здесь поставила такую жирную точку именно дома, в «Юбилейном». С такими потрясающими болельщиками. Одни положительные эмоции остались. Но нужно найти силу и на шоу-программу, которая пройдет в марте. А пока можно дать себе заслуженный отдых, сходить в СПА-салон. Но это будет в конце сезона. Отдохну, расслаблюсь. Захочу бургер – съем бургер, ничего в этом страшного нет! – улыбнулась Лиза журналистам.

Добавим, что Туктамышева показала действительно конкурентоспособный сезон. Ветеран «фигурки» в 15-й раз участвовала в чемпионатах России, но, несмотря на возраст, все еще не проигрывает юным талантам Тутберидзе, Плющенко и других тренеров.