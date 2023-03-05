Бойкова и Козловский разрыдались после победы в финале Гран-при России по фигурному катанию

Бойкова и Козловский выиграли финал Гран-при России в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграл финал Гран-при России по фигурному катанию в «Юбилейном». Петербуржцы обошли пару Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. «Бронзу» забрали Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Козловский и Бойкова выиграли с преимуществом всего лишь в 0,73 балла. У пары был лишь только один выброс с помаркой, которую заметили судьи.

После победы Козловский разрыдался на камеру. Это второй по сумасшедшему накалу турнир, который выиграла пара.

- Да! Спасибо за поддержку! – прокричала пара в зоне ожидания оценок.

Добавим, что нешуточная борьба разгорелась и у девушек. Гран-при выиграла новая ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Второе место заняла Камила Валиева, всего на несколько сотых балла обойдя «бронзовую» Елизавету Туктамышеву.