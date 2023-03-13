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НовостиОбщество13 марта 2023 10:48

Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил горожан о гололедице и резком таянии снега с 14 марта

По словам специалиста, завтра в Северной столице все «потечет»
Александра ТАЙБАТРОВА
Гололед и резкое таяние снега обещают с 14 марта в Петербурге.

Гололед и резкое таяние снега обещают с 14 марта в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Со вторника 14 марта, в Санкт-Петербурге потеплеет и начнут таять сугробы. Прогнозом на ближайшее время поделился в своем Телеграм-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- В Санкт-Петербурге завтра будет очень мокро, так как все «потечет». По прогнозу завтра в городе будет от +6 до +8 градусов, - сообщил синоптик.

Но тепло будет только днем, а вот ночью еще возможны заморозки. Поэтому на тротуарах может быть гололедица, и пешеходам нужно быть осторожными.

- На всей территории Ленинградской области накоплен максимальный снежный покров, - отмечает Колесов.

Напомним, что в этом году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сугробы бьют рекорды. 12 марта в Северной столице высота сугробов была больше 30 сантиметров, а в некоторых районах Ленобласти снежный покров достигает 70 сантиметров.