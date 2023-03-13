ЗакС Петербурга поддержал отсрочку сноса домов на Нарвской заставе до 2029 года

Дома на Нарвской заставе проживут минимум до 2029 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отсрочить снос домов в районе Нарвской заставы до 1 января 2029 года предложила комиссия по градостроительству Законодательного собрания Петербурга. Снос домов в Нарвской заставе планируется в рамках программы реновации. Затем район предполагают застроить многоэтажками и проложить там высокоскоростную ж/д магистраль «Петербург-Москва».

Однако члены комиссии не согласились с предложением полностью исключить снос этих зданий, которое внесли депутаты Борис Вишневский и Александр Шишлов.

- Наша позиция: недопустимы никакие «исключения» из общих правил для отдельных кварталов, не отличающихся от других в историко-градостроительном отношении, - заявили они на собрании.

В свою очередь отсрочку до начала 2029 года предложили другие депутаты, оппоненты Вишневского. Тогда как раз и закончится действие программы развития застроенных территорий.