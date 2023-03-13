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НовостиОбщество13 марта 2023 13:09

ЗакС Петербурга поддержал отсрочку сноса домов на Нарвской заставе до 2029 года

Демонтировать планируют 163 дома
Григорий АРИМАНОВ
Дома на Нарвской заставе проживут минимум до 2029 года.

Дома на Нарвской заставе проживут минимум до 2029 года.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отсрочить снос домов в районе Нарвской заставы до 1 января 2029 года предложила комиссия по градостроительству Законодательного собрания Петербурга. Снос домов в Нарвской заставе планируется в рамках программы реновации. Затем район предполагают застроить многоэтажками и проложить там высокоскоростную ж/д магистраль «Петербург-Москва».

Однако члены комиссии не согласились с предложением полностью исключить снос этих зданий, которое внесли депутаты Борис Вишневский и Александр Шишлов.

- Наша позиция: недопустимы никакие «исключения» из общих правил для отдельных кварталов, не отличающихся от других в историко-градостроительном отношении, - заявили они на собрании.

В свою очередь отсрочку до начала 2029 года предложили другие депутаты, оппоненты Вишневского. Тогда как раз и закончится действие программы развития застроенных территорий.