Суд отказался смягчать приговор парню, облившему кислотой бывшую девушку в центре Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский городской суд отказался смягчать приговор парню, облившему кислотой бывшую девушку. Суд 15 марта 2023 года рассмотрел апелляционную жалобу Даниила Кота, который просил переквалифицировать его дело на другую статью. Парень пытался убедить суд, что напал на 16-летнюю школьницу с ее новым ухажером в состоянии аффекта.

- Защитник вместе с Котом просили приговор либо смягчить, либо отменить его и направить дело на новое судебное разбирательство в ином составе. Прокурор полагал, что приговор является законным и обоснованным, просил оставить его без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения, - рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Суд оставил изначальный приговор без изменения - 8 лет колонии общего режима.

Напомним, что 10 декабря 2021 года на тот момент 24-летний Даниил на набережной канала Грибоедова плеснул кислотой в бывшую 16-летнюю девушку и ее нового 18-летнего ухажера. Девушка после этого впала в кому. Жидкость попала девочке прямо на лицо.