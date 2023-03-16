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НовостиПроисшествия16 марта 2023 8:06

Телефонные мошенники из «центрального банка» обманули петербурженку на почти 2,5 млн рублей

Это далеко не первый случай подобной аферы
Григорий АРИМАНОВ
Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 2,5 млн рублей

Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 2,5 млн рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожилую петербурженку из Красногвардейского района обманули на почти два с половиной миллиона рублей. Это снова дело рук телефонных мошенников, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Целую неделю, с 7 по 15 марта, 83-летней пенсионерке, проживающей на улице Стахановцев, постоянно звонила неизвестная девушка. Как уже установили правоохранители, номера были с московским кодом. Звонящая девушка твердила, что она «сотрудник Центробанка», даже представилась Викторией Волковой. Мошенница напугала бабушку тем, что ее средства в опасности и для их сохранения нужно перевести их на безопасный банковский счет. Испуганная потерпевшая, поддавшись психологическому давлению, перечислила на продиктованный аферисткой счет 2 497 000 рублей. После чего так называемая Виктория Волкова исчезла, а на ответные звонки уже не отвечала.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает источник.

Напомним, это далеко не первый случай подобного обмана. Мошенники действуют по одной и той же схеме, выуживая у пенсионеров миллионы рублей. К примеру, 13 и 15 марта в Петербурге две пенсионерки стали жертвами мошенников, отдав аферистам почти 5,5 миллионов рублей. А 14 марта 72-летняя петербурженка-инженер решила стать инвестором и потеряла уже почти 7 миллионов рублей, также была обманута и другая 73-летняя пенсионерка, отдавшая мошенникам более 1,2 миллиона рублей.