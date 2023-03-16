Телефонные мошенники из «центрального банка» обманули петербурженку на почти 2,5 млн рублей

Пенсионерка из Петербурга отдала мошенникам 2,5 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожилую петербурженку из Красногвардейского района обманули на почти два с половиной миллиона рублей. Это снова дело рук телефонных мошенников, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Целую неделю, с 7 по 15 марта, 83-летней пенсионерке, проживающей на улице Стахановцев, постоянно звонила неизвестная девушка. Как уже установили правоохранители, номера были с московским кодом. Звонящая девушка твердила, что она «сотрудник Центробанка», даже представилась Викторией Волковой. Мошенница напугала бабушку тем, что ее средства в опасности и для их сохранения нужно перевести их на безопасный банковский счет. Испуганная потерпевшая, поддавшись психологическому давлению, перечислила на продиктованный аферисткой счет 2 497 000 рублей. После чего так называемая Виктория Волкова исчезла, а на ответные звонки уже не отвечала.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает источник.

Напомним, это далеко не первый случай подобного обмана. Мошенники действуют по одной и той же схеме, выуживая у пенсионеров миллионы рублей. К примеру, 13 и 15 марта в Петербурге две пенсионерки стали жертвами мошенников, отдав аферистам почти 5,5 миллионов рублей. А 14 марта 72-летняя петербурженка-инженер решила стать инвестором и потеряла уже почти 7 миллионов рублей, также была обманута и другая 73-летняя пенсионерка, отдавшая мошенникам более 1,2 миллиона рублей.