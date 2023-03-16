Завершились трехдневные поиски без вести пропавшего мальчика в Петербурге

Завершились трехдневные поиски без вести пропавшего мальчика в Кронштадте Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге завершились поиски без вести пропавшего мальчика, которые длились трое суток. 16-летний подросток, житель города Кронштадт, пропал 13 марта 2023 года. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Но вечером 15 марта мальчика все же нашли.

- Найден. Жив, - появилось короткое сообщение в интернете.

Где именно находится подросток все это время, не сообщается. Волонтеры поблагодарили всех за содействие в поисках подростка.

Напомним, что ранее полиция с волонтерами смогли найти 13-летнюю девочку, которую искали четыре дня. Школьница пропала 9 марта. Известно, что девочка домашняя, никогда из дома раньше не уходила. Сейчас она находится дома, и ее жизни и здоровью ничего не угрожает. До того, как девочку нашли, пользователи в комментариях писали, что точно видели похожего ребенка.