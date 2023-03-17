Комиссия по подготовке изменений в генплан города начала работать в Петербурге

Новый генплан Петербурга близок к оформлению. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге 17 марта начала работу комиссия по изменению в генеральный план города. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Участники комиссии во время работы предпримут решения касательно изменений генплана города. Срок генплана рассчитан на 2040 год, а его прогнозный период - достигает 2050 года.

- Комиссия рассмотрит все предложения, относящиеся к генплану и проведет масштабную работу для принятия решений, - сообщает пресс-служба городского правительства.

В конце работы комиссия сформирует проект изменений генплана, затем его рассмотрит правительство города, а уже после этого его направят в Заксобрание. Принять новый генплан планируется осенью 2023 года.

Ранее spb.kp.ru сообщала, какие изменения генплана города хотят видеть жители Петербурга. К примеру, они хотят больше станций метро, качественных дорог и меньше жилой застройки.