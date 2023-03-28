В Выборге задержали чиновника из администрации по делу об утонувшем в пожарном колодце мальчике

Сотрудники СК задержали чиновника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уголовное дело о халатности возбудили после смерти 10-летнего мальчика в Ленобласти. Ребенок утонул в пожарном колодце 27 марта. Теперь сотрудники Следственного комитета задержали председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации Выборгского муниципального района. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения.

- Чтобы найти тело ребенка, из пожарного колодца пришлось откачать 100 кубометров воды, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

Напомним, в колодец упали сразу двое детей: вместе с погибшим школьником была 9-летняя девочка. Она кричала и звала на помощь, и проходящие мимо люди ее услышали. Девочку госпитализировали, она и сообщила что вместе с ней был 10-летний друг.

Следователи продолжают разбираться в произошедшем. Назначены необходимые судебные экспертизы.