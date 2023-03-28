«Стоит открытым уже больше 30 лет»: Что известно о трагедии в Выборге, где в пожарном колодце утонул 10-летний мальчик

Что известно о трагической гибели 10-летнего мальчика в пожарном колодце в Выборге. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Трагедией закончилась обычная прогулка лучших друзей Киры и Алеши (имена изменены. - Прим.ред.) в поселке имени Калинина в Выборге. Днем в понедельник, 27 марта, 10-летние ребята обрадовались выпавшему снегу и, чтобы не терять момент, решили прокатиться с импровизированных горок. Друзья залезли на большой пожарный резервуар за магазином у дома №29 на Сайменском шоссе. Когда они покатились вниз, то случайно провалились в щель колодца и упали в воду. К сожалению, Алеша обессилел и утонул. А Кира из последних сил звала на помощь и смогла окликнуть прохожего подростка, который в итоге ее спас. Spb.kp.ru узнала подробности происшествия и можно ли было избежать смерти ребенка.

Основной вход в колодец. Внутрь ведет лестница. После трагедии место закрыли и опечатали. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

«Девочка промокла, не могла связать и двух слов»

- Я просто проходил мимо. И услышал громкие крики: «Помогите!». Понял, что это не шутка какая-то и побежал на голос, - вспоминает в разговоре с редакцией 18-летний студент авиационного колледжа Даниил, спасший девочку. – Подошел к заброшенному пожарному водохранилищу. Внутри девочка еле держалась на плаву. Вызвал скорую и спасателей. А потом окликнул друга Кирилла, который по случайному совпадению шел из магазина. Я снял куртку. Пробрался в щель, Кирилл держал меня за ноги сзади. Смог зацепить девочку и вытащить. Кричала от боли из-за обморожения. Она была в шоке. Двух слов не могла связать, устала. Службы приехали и отогрели ее.

Даниил спас девочку благодаря тому, что услышал ее крик. Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказали spb.kp.ru в пресс-службе правительства Ленобласти, сейчас жизни маленькой Киры ничто не угрожает.

- Вызов скорой был около 17:00, бригада была на месте через 13 минут. Девочку на тот момент уже вытащили прохожие, она была полностью мокрой. На месте работала бригада МЧС. Сейчас девочка в больнице на лечении. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Небольшое переохлаждение. Без рисков для жизни, - уточнили в правительстве 47 региона.

Погибший мальчик заканчивал начальную школу. Фото: СОЦСЕТИ

Вплоть до ночи понедельника бригада спасателей откачивала воду из колодца, чтобы найти тело утонувшего мальчика. В это время его родители, и местные жители надеялись на чудо, что он мог выбраться и куда-то убежать.

- Мальчик учился в начальной школе, я знал его, - вздыхает Даниил. – Из полной семьи, есть старший брат. Алеша был добрым, отзывчивым, честным. Соболезнования его родителям.

Колодец стоял открытым десятилетиями

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии. Пока что по статье «Убийство». Сейчас выясняется, кто именно был ответственным за пожарный колодец. В администрации Выборгского района Ленобласти не смогли оперативно прокомментировать spb.kp.ru, как долго резервуар стоял открытым и кто был обязан следить за его состоянием. Зато местные жители знают о нем все.

- Колодец стоит там очень давно, лет 30-35, я сама маленькая прыгала в нем. Но раньше воды там не было. Состояние, конечно плачевное, дыры и крышку нужно залатать, - считает жительница поселка Елена.

Девочка Кира чудом выжила в колодце и смогла позвать на помощь. Фото: СОЦСЕТИ

Как пояснил редакции спаситель тонувшей девочки Даниил, глубиной колодец около трех-четырех метров. Вода скрыла бы даже взрослого человека в полный рост. Основной вход в колодец находится на «шапке» сверху, там есть лестница. Доступ внутрь открытый.

- Однако сбоку колодца по всему периметру есть щели. Туда-то и провалились дети. Эти щели длиной под два метра, а шириной около 30 сантиметров, вполне хватит, чтобы упасть внутрь. На самом деле щели хорошо видно. Да и столбы с освещением есть вокруг. Не знаю, как ребята не заметили, - говорит парень.

В соцсетях местные жители, следившие за работой спасателей пишут, что вместе с водой из колодца выкачали слизь и грязь. На дне был различный мусор, копившийся десятилетиями, а также тело погибшего ребенка.

- В поселке четыре таких резервуара, три из них давно заварили. А этот всегда был открыт, – возмущаются местные жители.

Добавим, что сейчас дыры в колодце и главный вход в него заделали досками и огородили лентами. Расследование трагедии только в начальной стадии.

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