Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели мальчиков в Финском заливе в Петербурге

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования гибели двух мальчиков в Финском заливе Фото: СОЦСЕТИ

Громкая история о гибели двух мальчиков восьми и 11-лет в Финском заливе в Санкт-Петербурга дошла и до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Глава комитета потребовал предоставить ему доклад о первоначальных результатах расследования трагедии. Об этом 30 марта 2023 года сообщили в ведомстве.

- Следственный комитет по Петербургу для установления всех обстоятельств по факту безвестного исчезновения двух школьников было возбуждено уголовное дело. Дело завели на основании заявлений родителей о пропаже детей, которые не вернулись домой после прогулки, - рассказали в комитете.

Напомним, что мальчики пропали днем 29 марта, а нашли их утром на следующий день. Тела ребят были на побережье залива рядом с намывом Васильевского острова. По предварительным данным, мальчики упали в воду со льдин, не смогли выбраться на берег и умерли от переохлаждения.