«Его мама больше не хочет жить»: Страшные признания крестного мальчика, утонувшего с другом в Финском заливе

Крестный погибшего в Финском заливе мальчика рассказал о состоянии его матери Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

Трагическая история с двумя мальчиками, которые ушли гулять на Васильевском острове в Санкт-Петербурге и не вернулись, потрясла жителей города. Ребята восьми и одиннадцати лет, Миша и Вадим (имена изменены, прим.ред.) пропали днем 29 марта 2023 года. Старший мальчик взял с собой ролики, поэтому родители долгое время искали ребят по дворам, думая, что они катаются. Но никак не ожидали, что дети окажутся в Финском заливе.

- Вадим после занятий позвонил маме и спросил: "Можно погуляю?". Взял с собой ролики и пошел гулять. Ну кто же мог подумать, что он пойдет на берег. Думали, во дворе погуляет, - рассказал корреспонденту spb.kp.ru крестный Вадима Николай.

Мальчик был единственным ребенком в семье Фото: СОЦСЕТИ

Одиннадцатилетний мальчик был единственным ребенком в семье. Мама воспитывала его одна и вкладывала много любви и сил в его развитие.

- Мама все свое свободное время и силы отдавала на ребенка, чтобы сделать его как можно лучше. Он прекрасный парень, занимался музыкой, у него пианино электронное. Мама вкладывала все, что могла в него, занимался разными кружками, секциями. На коньках катался, - поделился крестный.

Утром 30 марта матери Вадима позвонили из полиции и пригласили на место трагедии, чтобы женщина опознала тело сына.

- Она жить не хочет, - сказал Николай.

Женщина сейчас убита горем.

Тела мальчиков нашли в полынье в Финском заливе Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

Сейчас сотрудники полиции и следственного комитета работают на месте, устанавливая все детали произошедшего. По все видимости, ребята встретились днем, погуляли, покатались на роликах, а потом отправились в сторону намыва Васильевского острова. Этот момент, как они шли в сторону воды, зафиксировали камеры наблюдения, установленные на улице. По предварительной версии, дети играли на берегу и упали со льда в воду. Самостоятельно выбраться из воды на берег не смогли и умерли от переохлаждения.

Также на месте продолжают работать поисковики, чтобы убедиться в том, что больше нет других погибших в этом месте залива.

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