Двухнедельные поиски пропавшей влюбленной пары подростков завершились в Петербурге

16-летняя девушка и ее возлюбленный пропали 13 марта. Фото: "ЛизаАлерт"

В Петербурге завершились поиски без вести пропавшей влюбленной пары подростков. 16-летняя девушка и 20-летний парень исчезли еще 13 марта. Но их нашли только 31 марта. Об этом в пятницу сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Найдены. Живы. Благодарим за помощь, - коротко говорится в комментариях под ранее опубликованной ориентировкой.

Напомним, в ориентировке говорилось, что рост девушки 167 сантиметров . Она нормального телосложения, с темными волосами и серо-зелеными глазами. Рост ее возлюбленного – 185 сантиметров. Он плотного телосложения, с серыми глазами и темными волосами.

Напомним, 30 марта поиски двух пропавших школьников, 8 и 11 лет, завершились трагедией. Дети пошли на Финский залив, чтобы покататься на коньках. Лед провалился, и мальчики не смогли выбраться из полыньи. Позже специалисты вытащили их тела из воды.