Завод Toyota в Петербурге перешел в государственную собственность

Завод закрыли еще в сентябре прошлого года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский завод японской автомобильной компании Toyota окончательно перешел в государственную собственность. Официально он закрылся еще в сентябре 2022 года, но его судьба долгое время была неизвестна. Слухи ходили разные, но уже в начале марта заговорили о том, что завод может стать собственностью научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ». Об окончательном решении 1 апреля сообщил ТАСС.

- Производственная площадка Toyota в Петербурге на данном этапе перешла государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", соглашение подразумевает полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю, - пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Минпромторга.

В министерстве также подчеркивают, что сейчас прорабатываются варианты скорейшего возобновления производства на территории завода. Напомним, что до закрытия там работали около двух тысяч человек. Сам завод был открыт в декабре 2007 года.

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