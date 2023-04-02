Фото с места взрыва в кафе, где погиб Владлен Татарский, опубликовал СК РФ

Фото: ГУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фотографии из кафе на Университетской набережной, где после взрыва погиб военкор Владлен Татарский и пострадало еще 25 человека опубликовал Следственный комитет России.

На снимке видно насколько сильно пострадало помещение где прогремел взрыв. На фотографии можно заметить капли крови на столах и лужи крови полу. Кресла и стулья раскиданы по залу, столы опрокинуты, с потолка свисает часть обшивки. Также сильно повреждена обшивка стен у сцены кафе, где выступал Владлен Татарский.

Фото: ГУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Отметим, по предварительной информации в заведении во время творческого вечера мужчины взорвалась статуэтка, которую ему подарила неизвестная девушка. Ее объявили в розыск.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело об убийстве. Поскольку его осуществили общеопасным способом – взрывом – то виновнику грозит пожизненное лишение свободы.