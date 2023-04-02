Уголовное дело возбудили по факту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Уголовное дело возбудили после взрыва в кафе Санкт-Петербурга на творческой встрече Владлена Татарского. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, который произошел 2 апреля 2023 года. Напомним, в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. В какой-то момент ему вручали подарки от пришедших на мероприятие зрителей. По предварительной информации, в одном из таких презентов – статуэтке – была спрятана бомба. Из-за взрыва погиб сам Татарский. Еще 19 человек пострадали. Характер травм устанавливается.

Как отметили в пресс-службе СКР, уголовное дело возбудили по статье об убийстве общеопасным способом. Подозреваемую во взрыве объявили в розыск. Ей грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

На месте уже несколько часов дежурят все спецслужбы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- По предварительным данным, в результате взрыва погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский, также ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших будет уточняться, - рассказали в СКР.

Виновнику во взрыве грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации губернатора Северной столицы Александра Беглова, к вечеру число пострадавших в происшествии выросло до 25. Добавим, что на месте трагедии работают криминалисты и следователи из главного управления СКР по Санкт-Петербургу.

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