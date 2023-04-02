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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 19:02

Петербуржцы возложили цветы к кафе, где погиб Владлен Татарский

Территория вокруг ресторана оцеплена
Елизар ПИРОГОВ
Петербуржцы принесли цветы к месту гибели военкора Владлена Татарского

Петербуржцы принесли цветы к месту гибели военкора Владлена Татарского

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцы начали приносить цветы к ресторану на Университетской набережной, где вечером 2 апреля прогремел взрыв. Для стихийного возложения цветов горожане выбрали памятник Трезини неподалеку от места происшествия. Кроме того, цветы горожане приносят и ближе к месту происшествия. Гвоздики заметили рядом с фонарями на Университетской набережной. К месту взрыва стянулись волонтеры и неравнодушные жители Петербурга.

Территория вокруг ресторана «Стрит Фуд Бар №1» где прогремел взрыв оцеплена. Кроме того, оцеплена часть набережной Лейтенанта Шмидта и Университетской набережной, а также Благовещенский мост.

Взрыв прогремел во время творческого вечера военного корреспондента Владлена Татарского. Журналист погиб на месте, еще 25 человек пострадали, 19 из них госпитализированы.