Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 25 человек

Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 25 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге продолжает расти час за часом. По последним данным губернатора Александра Беглова, в происшествии получили различные травмы 25 человек. Один из них погиб – это известный военкор Владлен Татарский. По предварительной информации, в заведении во время творческого вечера мужчины взорвалась статуэтка, которую ему подарила неизвестная девушка. Ее объявили в розыск.

- Известно о 25 пострадавших при взрыве. 16 из них госпитализировали. Больницы города оказывают всю необходимую помощь. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим у города есть, - отметил губернатор Александр Беглов.

Добавим, что по факту происшествия СК возбудил уголовное дело об убийстве. Поскольку его осуществили общеопасным способом – взрывом – то виновнику грозит пожизненное лишение свободы.