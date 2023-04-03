НАК сообщил, что убийство военкора Владлена Татарского было спланировано спецслужбами Украины

НАК сообщил об украинском следе в убийстве Владлена Татарского Фото: Артем КИЛЬКИН

Национальный антитеррористический комитет России заявил, что убийство военного корреспондента Владлена Татарского было спланировано спецслужбами Украины. Напомним, что взрыв прогремел вечером 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где проходила творческая встреча блогера с его поклонниками.

- Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией* Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова, - говорится в релизе комитета.

Напомним, что именно Дарья Трепова принесла в кафе в качестве подарка Татарскому гипсовую статуэтку, в которой была взрывчатка. Сама девушка уверяет, что ее подставила. Однако, когда Дарью задержали, она уже успела обрезать волосы, чтобы изменить внешность.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом