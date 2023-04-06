Завершились поиски без вести пропавшего 11-летнего мальчика в Петербурге

В Петербурге завершились поиски без вести пропавшего 11-летнего мальчика / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге завершились поиски 11-летнего мальчика, который без вести пропал в городе. Тревогу о пропаже ребенка подняли 5 апреля 2023 года. Родители стали беспокоиться, когда ребенок не вернулся вовремя домой, связи с ним не было, а по друзьям его не нашли. Тогда к поискам подключились волонтеры организации "Лиза Алерт". Благо, вскоре поиски завершились успешно.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь, - появилась запись в социальных сетях под постами о поиске ребенка.

Где именно все это время находился мальчик, поисковики не сообщают. Но главное, что с ребенком все в порядке и ему ничего не угрожает.

Напомним, что в конце марта в Петербурге произошла трагедия. Двое мальчиков пошли гулять и решили побегать по льдинам на Финском заливе. Ребята провались в воду, не смогли самостоятельно выбраться и погибли.