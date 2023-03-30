«Не смогли выбраться из воды и замерзли насмерть»: Как умирали мальчики, провалившиеся под лед Финского залива в Петербурге

Найденные в Финском заливе мальчики умерли от переохлаждения Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку в связи с гибелью мальчиков восьми и одиннадцати лет, тела которых нашли в полынье на Финском заливе в Василеостровском районе. Ребята пропали днем 29 марта 2023 года, когда пошли гулять. Но нашли их лишь на следующее утро. В полиции пояснили, что друзья не могли утонуть сразу, так как место, где их нашли, неглубокое. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что дети пошли в сторону Василеостровского намыва. С привлечением волонтеров, на месте был организован комплекс поисковых мероприятий. Рано утром 30 марта тела мальчиков были обнаружены в Финском заливе недалеко от прибрежной полосы намыва, - рассказали в полиции.

Детей обнаружили рядом с намывом Фото: Анастасия ЧЕРНИКОВА

По предварительным данным, мальчики играли у кромки воды, возможно лазали по льдинам, которые наплыли на берег. В какой-то момент ребята соскользнули по этим льдинам в воду. Но так как в данном месте залива глубина небольшая, утонуть они не могли.

- Мальчики, предположительно, погибли от переохлаждения, не сумев самостоятельно выбраться на берег, - пояснили стражи порядка.

Напомним, что в ночь на 30 марта в социальных сетях появились объявления о пропаже детей. Мальчики были друзьями. Днем 29 марта ребята отпросились у родителей погулять. Старший из них взял с собой ролики. К обещанному времени мальчики домой не вернулись, родители пытались с ними связаться, но телефоны у обоих были выключены. Поиски длились около суток. Тела ребят нашли в полынье. Родители уже опознали сыновей.

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